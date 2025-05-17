Не знаю навіть, як я встав: водій про перші хвилини після удару по маршрутці на Сумщині
Водій рейсового автобуса, що прямував до Сум із Білопілля та потрапив під удар ворожого безпілотника, Віктор Вовк розповів про те, що відбувалося після обстрілу.
У коментарі Кордон.Медіа він сказав, що після удару пролунав вибух і маршрутку “розірвало”.
Обстріл маршрутки на Сумщині
– І такий вибух. Розірвало ту маршрутку. Я не знаю навіть, як я встав. Подушка спрацювала. Я встав і вийшов з автобуса. Лежала мертва людина, інша кричала: Поможіть мені. Оце поки був там, допоміг. Тоді приїхала поліція та швидка допомога, я сів в автомобіль і мене привезли сюди в лікарню, – розповів чоловік.
Він додав, що у маршрутці їхали цивільні, здебільшого жінки. Хтось їхав на ринок щось продати.
За його словами, він знав усіх людей, які тоді були в рейсовому автобусі, адже вони білопільці, та й сам він живе у Білопіллі.
Я почув крик з автобуса: Поможіть мені! І миттєво вибіг на допомогу, – водій рейсу Білопілля-Суми Віктор Вовк.
Було страшно… Вибух, подушка безпеки спрацювала, я піднявся і вийшов з автобуса. На землі лежала мертва людина, поруч хтось кричав про допомогу.
Кордон.Медіа pic.twitter.com/UTvuHnOtSm
— Факти ICTV (@ICTV_Fakty) May 17, 2025
Вранці 17 травня армія РФ обстріляла Білопілля Сумської області. Під удар потрапив рейсовий автобус Білопілля – Суми. У салоні було 13 пасажирів і водій. Внаслідок атаки загинули дев’ять людей, є поранені.
У Білопіллі 17, 18 та 19 травня оголошені днями жалоби за загиблими. А в Сумській області – 17 та 18 травня.