У Херсоні зранку російський дрон атакував комунальників: троє постраждалих

Сьогодні, 17 травня, близько 09:00 у Дніпровському районі Херсона російський дрон атакував вантажне авто комунального підприємства Парки Херсона. Постраждали троє людей.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

Вибух у Херсоні 17 травня: що відомо

Мінно-вибухову травму дістав 59-річний працівник комунального підприємства. Поліціянти його доставили до лікарні.

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Від удару ворожого безпілотника постраждали ще двоє комунальників: це чоловіки 1972 та 1974 років народження. Поліцейські їх також доправили до медзакладу. В обох постраждалих – контузія і мінно-вибухова травма. Зараз потерпілих дообстежують.

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