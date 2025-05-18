РФ вгатила по Куп’янську бомбою ФАБ-500: постраждали троє людей

Троє людей постраждали під час обстрілу Куп’янська Харківської області 18 травня.

Обстріл Куп’янська 18 травня: що відомо

Обстріл Куп’янська стався близько 09:30 18 травня.

По місту в Харківській області російські війська завдали авіаційного удару.

Зараз дивляться

За попередніми даними, росіяни застосували бомбу ФАБ-500 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля одного з житлових будинків.

Обстрілом пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.

55-річний чоловік дістав вибухове поранення.

У жінок віком 75 та 55 років діагностували гострий шок.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що під час обстрілу Куп’янська 16 травня російські окупанти вгатили FPV-дроном, пошкодивши службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків віком 40, 49, 53 та 58 років дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.