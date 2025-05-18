РФ вгатила по Куп’янську бомбою ФАБ-500: постраждали троє людей
Троє людей постраждали під час обстрілу Куп’янська Харківської області 18 травня.
Обстріл Куп’янська 18 травня: що відомо
Обстріл Куп’янська стався близько 09:30 18 травня.
По місту в Харківській області російські війська завдали авіаційного удару.
За попередніми даними, росіяни застосували бомбу ФАБ-500 з уніфікованим модулем планування та корекції.
Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля одного з житлових будинків.
Обстрілом пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.
55-річний чоловік дістав вибухове поранення.
У жінок віком 75 та 55 років діагностували гострий шок.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, що під час обстрілу Куп’янська 16 травня російські окупанти вгатили FPV-дроном, пошкодивши службовий автомобіль підприємства з благоустрою.
55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків віком 40, 49, 53 та 58 років дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура