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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Посол ЄС Матернова після нічної атаки: Росія розуміє лише мову сили

Матернова після атаки Шахедів: Росія розуміє лише мову сили
Фото: ДСНС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова різко відреагувала на нову масовану нічну атаку російських дронів-камікадзе типу Shahed, яка забрала життя мирної мешканки в Київській області.

Посол ЄС відреагувала на нічну атаку РФ

– Невпинні атаки Росії тривають. Поки вона вдає, що займається дипломатією. Гучні вибухи чути по всій Україні. Жінку вбили у власному будинку в Києві. Росія розуміє лише мову сили, – написала дипломатка у своїй публікації в соцмережі Х у неділю.

За офіційною інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 18 травня українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 88 ударних дронів типу Shahed, а також декілька БПЛА інших типів, запущених із території РФ.

Однак, незважаючи на успішну роботу ППО, наслідки атаки були трагічними.

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Внаслідок влучання уламків у житловий сектор в Обухівському районі Київської області загинула 28-річна жінка. Ще троє людей отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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