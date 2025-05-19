РФ вгатила з артилерії по Херсону: є загибла та поранені
Одна людина загинула, ще троє дістали поранення під час вечірнього обстрілу Херсону 18 травня.
Обстріл Херсону 18 травня: що відомо
Обстріл Херсону стався близько 22:30 18 травня.
У цей час російські окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах міста з артилерії.
75-річна жінка загинула від травм, несумісних із життям, після прямого влучання ворожого снаряда в будинок.
До лікарні з контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами госпіталізовані 76-річний чоловік та дві жінки віком 53 років.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Херсонська МВА, Херсонська обласна прокуратура