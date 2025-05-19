Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Сумщини: у Шосткинській громаді є руйнування на одному з підприємств
Уночі проти 19 травня зазнала руйнувань інфраструктура одного з підприємств Шосткинської громади Сумської області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Обстріл Шосткинської громади Сумської області: що відомо
Під час нічного обстрілу Шосткинської громади Сумської області, за попередніми даними, зафіксовано шість влучань безпілотників.
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Ворожими ударами пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.
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Джерело: Сумська ОВА
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