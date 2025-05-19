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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл Сумщини: у Шосткинській громаді є руйнування на одному з підприємств

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Фото: Getty Images

Уночі проти 19 травня зазнала руйнувань інфраструктура одного з підприємств Шосткинської громади Сумської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Обстріл Шосткинської громади Сумської області: що відомо

Під час нічного обстрілу Шосткинської громади Сумської області, за попередніми даними, зафіксовано шість влучань безпілотників.

Зараз дивляться

Ворожими ударами пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.

Триває аварійно-рятувальна операція.

Наслідки російської атаки ще з’ясовують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Сумська ОВА

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Російська агресія, Сумська область
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