Обстріл Сумщини: у Шосткинській громаді є руйнування на одному з підприємств

Уночі проти 19 травня зазнала руйнувань інфраструктура одного з підприємств Шосткинської громади Сумської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Обстріл Шосткинської громади Сумської області: що відомо

Під час нічного обстрілу Шосткинської громади Сумської області, за попередніми даними, зафіксовано шість влучань безпілотників.

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Ворожими ударами пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.

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Джерело: Сумська ОВА

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