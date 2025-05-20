РФ обстріляла в Херсоні автобус: постраждала пасажирка

Російські війська атакували пасажирський автобус комунального підприємства під час обстрілу Херсону.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

Обстріл Херсону: що відомо

Пасажирський автобус комунального підприємства Херсонкомунтранссервіс (ХКТС) зазнав суттєвих пошкоджень під час обстрілу Херсону.

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Фото: МОЗ

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