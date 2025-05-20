Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ обстріляла в Херсоні автобус: постраждала пасажирка
Російські війська атакували пасажирський автобус комунального підприємства під час обстрілу Херсону.
Про це повідомили в міській військовій адміністрації.
Обстріл Херсону: що відомо
Пасажирський автобус комунального підприємства Херсонкомунтранссервіс (ХКТС) зазнав суттєвих пошкоджень під час обстрілу Херсону.
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Постраждала 65-річна пасажирка.
У жінки діагностували мінно-вибухову травму та контузію.
Наразі пасажирці надають необхідну медичну допомогу.
У зв’язку з високою активністю ворожих безпілотників місцева влада тимчасово скоротила маршрути до проспекту Незалежності.
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Фото: МОЗ
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