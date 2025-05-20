У лікарні Кривого Рогу внаслідок пожежі загинув чоловік

Сьогодні у Кривому Розі сталася трагедія — у палаті міської лікарні спалахнула пожежа, внаслідок якої загинув пацієнт.

Про повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Обставини інциденту

20 травня о 06:41 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в семиповерховій будівлі лікарні Металургійного району.

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Вогонь охопив палату на другому поверсі. На місце події оперативно прибули 27 рятувальників та 7 одиниць пожежної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

О 07:21 полум’я приборкали, людей еваюкували, але не вдалося врятувати 39-річного чоловіка.

Наразі триває слідство, яке з’ясовує причини та обставини трагедії.

Експерти розглядають кілька можливих версій, серед яких необережність, адже вогонь спалахує через недбалість людей, які не дотримуються правил безпеки, порушення правил зберігання легкозаймистих речовин, як-от бензин, ацетон та спирт.

До пожежі також можуть призвести технічні проблеми несправного обладнання.

Слідчі продовжують опитувати свідків та збирати факти.

Джерело : ДСНС

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