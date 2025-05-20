Гучний вибух у Севастополі: що сталося у Криму

За кілька хвилин до опівночі 20 травня прогримів потужний вибух у Севастополі.

Вибух у Севастополі 19 травня: що відомо

Гучний вибух у Севастополі пролунав близько опівночі.

Один із місцевих жителів, який став очевидцем події, відразу передав інформацію про це представникам каналу Крымский ветер.

Зараз дивляться

До слова, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв ситуацію в місті не коментував.

Лише ввечері Развожаєв попереджав, що орієнтовно до 20:00 19 травня в районі Північного та Південного молів, Стрілецької та Очеретяної бухт триватимуть тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення із застосуванням різних видів зброї.

Не було поки й нового звіту щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму від Міноборони РФ.

Слід зауважити, що напередодні в російському оборонному відомстві звітували про ліквідацію над Кримом 26 дронів.

Найбільш гучно, за словами місцевих, було у Джанкойському і Красногвардійському районах тимчасово окупованого півострова.

І, продовжували очевидці, без прильотів не минулося, однак офіційні джерела про це вирішили не згадувати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Крымский ветер, Михайло Развожаєв

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.