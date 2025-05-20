Гучний вибух у Севастополі: що сталося у Криму
За кілька хвилин до опівночі 20 травня прогримів потужний вибух у Севастополі.
Вибух у Севастополі 19 травня: що відомо
Гучний вибух у Севастополі пролунав близько опівночі.
Один із місцевих жителів, який став очевидцем події, відразу передав інформацію про це представникам каналу Крымский ветер.
До слова, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв ситуацію в місті не коментував.
Лише ввечері Развожаєв попереджав, що орієнтовно до 20:00 19 травня в районі Північного та Південного молів, Стрілецької та Очеретяної бухт триватимуть тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення із застосуванням різних видів зброї.
Не було поки й нового звіту щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму від Міноборони РФ.
Слід зауважити, що напередодні в російському оборонному відомстві звітували про ліквідацію над Кримом 26 дронів.
Найбільш гучно, за словами місцевих, було у Джанкойському і Красногвардійському районах тимчасово окупованого півострова.
І, продовжували очевидці, без прильотів не минулося, однак офіційні джерела про це вирішили не згадувати.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Крымский ветер, Михайло Развожаєв