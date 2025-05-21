Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ: є загиблі

У середу, 21 травня, на території Білоцерківської ТЕЦ сталася пожежа, загинуло двоє лудей.

Про це повідомляють у пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади.

Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ

21 травня о 12:46 надійшло повідомлення про пожежу на території Білоцерківської теплоелектроцентралі.

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За попередніми даними, загоряння сталося на одному з об’єктів підприємства.

Внаслідок пожежі на Білоцерківській ТЕЦ загинули дві людини.

На місці працюють підрозділи ДСНС та всі необхідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.



Інформація уточнюється. Влада закликає громадян стежити за офіційними оновленнями.

Фото : ДСНС

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