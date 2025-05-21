Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: загинуло 6 військових, є поранені

У командуванні Національної гвардії України підтвердили, що внаслідок ракетного удару РФ по стрільбищу у Сумській області 20 травня загинули шість військовослужюовців, ще 10 дістали поранення.

Ракетний удар РФ по полігону на Сумщині 20 травня

– У результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення, — мовиться у повідомленні.

Командира військової частини відсторонено від виконання обов’язків.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування.

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У командуванні НГУ нагадали, що раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження в умовах загрози повітряних ударів з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.

У рамках розслідування буде надано правову оцінку діям усіх посадовців, які ухвалювали відповідні рішення.

З боку Нацгвардії надаватиметься вся необхідна інформація та сприяння.

Наразі відомо, що вдень 20 травня РФ вдарили по Шостці Сумської області балістичними ракетами.

У Сумській ОВА повідомили, що ворожим ракетним ударом пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.

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