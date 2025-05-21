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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

РФ атакувала дронами Білозерку на Херсонщині: постраждало п’ятеро людей

Швидка допомога і поліція
Фото: Нацполіція

Вранці 21 травня армія РФ здійснила атаку на Білозерку в Херсонській області, використовуючи БпЛА.

Внаслідок удару безпілотника п’ятеро жінок отримали поранення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вибухові травми

Через вибух постраждало п’ятеро людей, яким надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні для подальшого обстеження.

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62-річна жінка отримала контузію, поранення грудної клітини та ніг.

67-річна жителька Білозерки теж була контужена та мала закриту черепно-мозкову травму.

У 61-річної жінки зафіксували травму грудної клітини, плеча і ноги. 47-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення рук і ніг.

Ще одна постраждала 54-річна жінка лікуватиметься амбулаторно внаслідок контузії.

Ситуація в регіоні

За фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, що, за даними керівника обласної військової адміністрації Прокудіна, протягом останньої доби армія РФ обстріляли 29 населених пунктів Херсонської області, завдаючи ударів по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

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атака дронів

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

атака дронами, Війна в Україні, Новини Херсону
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