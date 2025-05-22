Вибухи в Києві: уламки БпЛА впали на території школи

Уламки ворожих дронів упали на територію школи після ранкових вибухів у Києві 22 травня.

Оновлено о 08:24.

Вибухи в Києві 22 травня: що відомо

Вибухи в Києві почали лунати орієнтовно о 07:56 22 травня.

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Перед цим начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попереджав, що до міста наближаються ворожі дрони, тому можлива робота протиповітряної оборони.

Не покидати укриттів людей у Києві закликали й представники Повітряних сил ЗСУ.

Невдовзі очільник КМВА уточнив, що уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі.

Займання не сталося.

Люди, на щастя, не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Тимур Ткаченко, Повітряні сили ЗСУ

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