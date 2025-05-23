РФ скинула КАБ на Куп’янськ: помер один із важко поранених комунальників
У лікарні помер працівник комунального підприємства, який дістав важкі поранення під час обстрілу Куп’янська Харківської області 23 травня.
Оновлено о 10:42. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Обстріл Куп’янська 23 травня: що відомо
Обстріл Куп’янська стався близько 09:20 23 травня.
За попередніми даними, російські окупанти завдали удару по місту в Харківській області керованою авіаційною бомбою (КАБом).
Двоє 60-річних чоловіків, які є працівниками місцевого комунального підприємства, дістали важкі травми.
Одного з поранених комунальників, на жаль, не вдалося врятувати.
– Медики зробили все можливе, але чоловік помер, – зазначив Олег Синєгубов.
Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого.
Зауважимо, що близько четвертої ранку 23 травня запущені росіянами ударні безпілотники пошкодили будівлі та майно цивільних підприємств у селищі Печеніги Харківської області.
Спалахнули пожежі.
66-річний охоронець одного з підприємств, що було під ударом, дістав поранення та гострий шок.
Постраждалий перебуває в лікарні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Фото: Олег Синєгубов