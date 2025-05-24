Масована атака на Київ 24 травня: військовий аналітик розповів про мету ворога

У ніч проти 24 травня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ з початку повномасштабної війни.

РФ запустила 250 ударних безпілотників великої дальності та 14 балістичних ракет. Українські сили ППО змогли знищити 245 дронів і перехопити шість ракет.

Попри успішну роботу ППО, внаслідок обстрілів постраждали 15 людей. Основною метою атаки ймовірно було виснаження української ППО перед ракетними ударами, пише Sky News.

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За словами військового аналітика Майкла Кларка, основною метою Росії, ймовірно, було виснаження української ППО.

– Дрони мали змусити українських захисників витратити значну частину боєприпасів, щоб зробити “вікна” в обороні для подальших ударів балістичними ракетами, – зазначив Кларк.

За словами аналітика, атака, ймовірно, не принесла Кремлю очікуваних результатів, хоча все ж завдала значних пошкоджень у Києві.

Внаслідок обстрілу спалахнуло кілька пожеж, а тисячі мешканців були змушені ховатися в укриттях.

Українська влада підтвердила, що в різних районах Києва зруйновано або пошкоджено житлові будинки, автомобілі та бізнес-об’єкти. У кількох місцях столиці зафіксовано падіння уламків.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Київ зазнав потужної масованої атаки з боку Росії – обстріл тривав кілька годин поспіль.

Унаслідок атаки уламки збитих об’єктів впали в шести районах столиці. Дронами та та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах.

Зазнали руйнувань ТРЦ, навчальний заклад, вісім автомобілів і приміщення котельні.

Фото: Тимур Ткаченко

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