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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Припортова інфраструктура Одеської області вдруге за добу опинилася під ударом РФ

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Уночі 24 травня Збройні сили Росії атакували Одеську область ударними безпілотниками, зафіксовано пошкодженя припортової інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Нічна атака на Одеську область 24 травня

За даними слідства, уночі ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини.

Зараз дивляться

Наразі триває огляд місць влучань ворожих безпілотників.

Детальнішої інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

Прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин РФ.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ.

Ракетний удар по Одесі 23 травня

Напередодні ввечері РФ атакувала інфраструктуру Одеси двома балістичними ракетами.

Станом на 24 травня кількість жертв ракетного удару збільшилася до трьох.

Спочатку стало відомо про загибель працівника порту, ще одна людина – 71-річний чоловік – померла згодом у лікарні від зазнаних травм, а сьогодні вночі у лікарні помер 41-річний постраждалий, повідомили в Одеській ОВА.

Ще шестеро людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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