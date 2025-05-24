Нічна атака Києва: у столиці оголосили загрозу балістики
РФ атакує Київ – у столиці оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Станом на 00.41, по ворожих цілях триває робота ППО.
Нічна атака Києва: що відомо
– У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Оновлено від 23:50 – загроза застосування ворожих БпЛА, – йдеться у повідомленні.
У КМВА просять всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Нагадаємо, що вночі 24 травня російські окупанти завдали комбінованого удару по Київській області, обстрілявши балістичними ракетами та дронами
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.