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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

РФ скинула бомбу на Куп’янськ: загинули дві людини, ще троє постраждали

Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Фото: Олег Синєгубов
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Фото: Олег Синєгубов
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Фото: Олег Синєгубов
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025

Двоє людей загинули і троє постраждали під час обстрілу Куп’янська 25 травня.

Обстріл Куп’янська 25 травня: що відомо

Для обстрілу Куп’янська 25 травня російські війська, за попередніми даними, застосували фугасну авіабомбу ФАБ-500.

Ворожий авіаудар забрав життя двох жінок віком 56 і 85 років.

Зараз дивляться

Постраждалих наразі троє – 60-річний чоловік, 75-річна та 68-річна жінки.

Медики надають їм необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Бомба, Війна в Україні, Куп'янськ, обстріл, Російська агресія, Харківська область
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