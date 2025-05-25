Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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РФ скинула бомбу на Куп’янськ: загинули дві людини, ще троє постраждали
Двоє людей загинули і троє постраждали під час обстрілу Куп’янська 25 травня.
Обстріл Куп’янська 25 травня: що відомо
Для обстрілу Куп’янська 25 травня російські війська, за попередніми даними, застосували фугасну авіабомбу ФАБ-500.
Ворожий авіаудар забрав життя двох жінок віком 56 і 85 років.
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Постраждалих наразі троє – 60-річний чоловік, 75-річна та 68-річна жінки.
Медики надають їм необхідну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
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