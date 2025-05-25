Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
Чемпіонат світу з хокею 2025: розклад матчів, результати та де дивитися
Які країни найчастіше перемагали на Євробаченні: Україна є в списку
Статті
81-ші роковини депортації: як кримських татар утискали в роки СРСР, а тепер – під окупацією РФ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ з артилерії обстріляла село Кіндратівка на Сумщині: є загиблий та поранений

російські танки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні російські війська з артилерії вдарили по селу Кіндратівка Хотінської громади, що на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

Обстріл села Кіндратівка: що відомо

Так, за даними обладміністрації, унаслідок ворожої атаки загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний – 52-річний чоловік – зазнав поранення. Йому надали першу медичну допомогу на місці.

Зараз дивляться

Через загрозу повторних обстрілів наразі немає можливості доставити пораненого до лікарні. Як тільки безпекова ситуація дозволить – його госпіталізують, наголосили в ОВА.

Також місцева вдала зазначає, що із Хотінської громади триває евакуація населення.

Село Кіндратівка на карті

Село Кіндратівка знаходиться недалеко від кордону з Курською областю РФ. За останніми офіційними даними, населення Кіндратівки становило понад 800 осіб.

Кіндратівка

Google Maps

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська запустили по Україні 69 ракет та 298 безпілотників. Наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 45 крилатих ракет Х-101 та Калібр.

Уночі 25 травня російська армія атакувала Сумську область ударними дронами та ракетами. Пошкоджено інфраструктуру в Сумах та Конотопі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибух у Глухові: росіяни запустили балістику по Сумщині
балістична ракета

Війна в Україні, загиблі, Сумська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь