РФ з артилерії обстріляла село Кіндратівка на Сумщині: є загиблий та поранений

Сьогодні російські війська з артилерії вдарили по селу Кіндратівка Хотінської громади, що на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

Обстріл села Кіндратівка: що відомо

Так, за даними обладміністрації, унаслідок ворожої атаки загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний – 52-річний чоловік – зазнав поранення. Йому надали першу медичну допомогу на місці.

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Через загрозу повторних обстрілів наразі немає можливості доставити пораненого до лікарні. Як тільки безпекова ситуація дозволить – його госпіталізують, наголосили в ОВА.

Також місцева вдала зазначає, що із Хотінської громади триває евакуація населення.

Село Кіндратівка на карті

Село Кіндратівка знаходиться недалеко від кордону з Курською областю РФ. За останніми офіційними даними, населення Кіндратівки становило понад 800 осіб.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська запустили по Україні 69 ракет та 298 безпілотників. Наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 45 крилатих ракет Х-101 та Калібр.

Уночі 25 травня російська армія атакувала Сумську область ударними дронами та ракетами. Пошкоджено інфраструктуру в Сумах та Конотопі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

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