Вибух у Глухові: росіяни запустили балістику по Сумщині

Пролунав вибух у Глухові, що у Сумській області.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Вибух у Глухові 25 травня: що відомо

За словами Артема Семеніхіна, росіяни запустили балістику у сторону міста Шостка. Проте вибух було чути у місті Глухів.

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Більше деталей мер Конотопа не повідомив.

Місто Глухів на карті

Місто Глухів належить до Шосткинського району Сумської області, розташоване неподалік кордону із Росією. Станом на 2022 рік у місті проживало 32 тисячі жителів.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська запустили по Україні 69 ракет та 298 безпілотників. Наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 45 крилатих ракет Х-101 та Калібр.

Уночі 25 травня російська армія атакувала Сумську область ударними дронами та ракетами. Пошкоджено інфраструктуру в Сумах і Конотопі. Попередньо, без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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