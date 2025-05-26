Друга поспіль атака на Хмельницьку область: постраждали підприємства та будинки

Підприємства та будинки постраждали під час другої поспіль атаки на Хмельницьку область 26 травня.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Атака на Хмельницьку область 26 травня: що відомо

Друга поспіль атака на Хмельницьку область 26 травня обернулася численними руйнуваннями.

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Так, російські війська пошкодили складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі чотирьох підприємств області.

Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередачі.

Наразі оперативні служби ліквідовують наслідки атаки на Хмельницьку область.

На щастя, інформації про постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, що напередодні регіон також зазнав ворожої атаки.

Сили протиповітряної оборони знищили сім крилатих ракет та чотири дрони типу Shahed.

Попри це, обстрілом пошкоджено близько 40 приватних будинків.

Атака на Хмельницьку область 25 травня забрала життя чотирьох людей.

Ще п’ятеро людей дістали осколкові поранення.

Зокрема, у важкому стані в лікарні перебувають неповнолітня та жінка похилого віку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сергій Тюрін

Фото: Сергій Тюрін

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