Руйнування та пожежі після атаки на Одесу та район, постраждав підліток

Чергова атака на Одесу та район уночі проти 26 травня обернулася руйнуваннями та пожежами.

Крім того, через ворожий обстріл постраждала дитина.

Атака на Одесу та район уночі проти 26 травня: що відомо

Атака на Одесу та район почалася після 22:00 25 травня.

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Тоді російські війська запустили в напрямку регіону ударні безпілотники.

Зрештою окупанти зруйнували житловий будинок площею 100 кв. м в Одеському районі.

Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували рятувальники.

Крім того, обстрілом було пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, два гаражі, три автівки, паркан та газовий трубопровід (займання не сталося).

За іншою адресою горіли два гаражі. Також там знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

У Великодолинському через ворожу атаку постраждав 14-річний хлопець.

Підлітку, якому порізало ногу, медики надали допомогу на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Кіпер, ДСНС України

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