РФ вгатила по будинку в Юрківці на Запоріжжі: двоє поранених

Двоє людей дістали поранення під час атаки на Юрківку Запорізької області 26 травня.

Нічна атака на Юрківку 26 травня: що відомо

Атака на Юрківку сталася після опівночі 26 травня.

Тоді росіяни поцілили по приватному будинку в селі Запорізького району.

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Наразі оселя зруйнована.

Будинки та автівки поруч пошкодило вибуховою хвилею.

Дістали поранень 60-річна жінка та 52-річний чоловік.

Постраждалим уже надали необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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