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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

РФ вгатила по будинку в Юрківці на Запоріжжі: двоє поранених

Атака на Юрківку 26 травня 2025

Двоє людей дістали поранення під час атаки на Юрківку Запорізької області 26 травня.

Нічна атака на Юрківку 26 травня: що відомо

Атака на Юрківку сталася після опівночі 26 травня.

Тоді росіяни поцілили по приватному будинку в селі Запорізького району.

Зараз дивляться

Наразі оселя зруйнована.

Будинки та автівки поруч пошкодило вибуховою хвилею.

Дістали поранень 60-річна жінка та 52-річний чоловік.

Постраждалим уже надали необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Обстріл Миколаєва 25 травня 2025

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Війна в Україні, Запорізька область, обстріл, Російська агресія
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