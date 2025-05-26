Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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РФ вгатила по будинку в Юрківці на Запоріжжі: двоє поранених
Двоє людей дістали поранення під час атаки на Юрківку Запорізької області 26 травня.
Нічна атака на Юрківку 26 травня: що відомо
Атака на Юрківку сталася після опівночі 26 травня.
Тоді росіяни поцілили по приватному будинку в селі Запорізького району.
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Наразі оселя зруйнована.
Будинки та автівки поруч пошкодило вибуховою хвилею.
Дістали поранень 60-річна жінка та 52-річний чоловік.
Постраждалим уже надали необхідну медичну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Іван Федоров
Фото: Іван Федоров
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