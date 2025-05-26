Росія вперше застосувала FPV-дрон з РПГ по Харкову – Терехов
Росія вперше за час повномасштабного вторгнення застосувала проти Харкова FPV-дрон із бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета (РПГ).
РФ запустила по Харкову дрон на базі РПГ
Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
– Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти ‘вразливі місця’ в обороні міста, – зазначив Терехов.
За його словами, лише за останній тиждень зафіксовано сім ударів по Харкову. Внаслідок атак постраждали 11 осіб, зокрема одна дитина.
– 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму, – додав мер, підкресливши, що, на щастя, обійшлося без загиблих.
Усі об’єкти, що зазнали руйнувань, були цивільного призначення: зруйновано приватні та багатоквартирні будинки, типографію й офісні будівлі.
Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що Росія значно збільшила кількість Шахедів, які запускає по місту.
Через це він закликав посилити систему протиповітряної оборони.