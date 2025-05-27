РФ атакувала з дрона комунальників у Херсоні: у лікарні вже 6 осіб

Шестеро комунальників постраждали під час ранкової атаки на Херсон 27 травня.

Атака на Херсон 27 травня: що відомо

Атака на Херсон сталася близько восьмої ранку 27 травня.

У цей час російські війська спрямували дрон на працівників одного з міських комунальних підприємств.

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Спершу до лікарні з вибуховими травмами та контузіями госпіталізували двох жінок віком 44 та 61 рік та двох чоловіків віком 58 та 67 років.

Їхній стан медики оцінили як легкий.

Невдовзі до лікарні привезли ще двох чоловіків-комунальників віком 43 та 49 років.

Їм встановили такий самий діагноз, як і чотирьом іншим колегам.

Наразі всім шістьом постраждалим надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що 16 травня під ворожий удар потрапили троє соціальних працівників Херсонської МВА.

У момент обстрілу вони саме завантажували гуманітарну допомогу для облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Херсонська ОВА

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