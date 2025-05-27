Тенденція іде до збільшення: РФ може посилити дронові атаки по Україні

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворожі атаки з використанням дронів на українську територію можуть найближчим часом посилитися.

Про це він розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

РФ може збільшити дронові атаки – Ігнат

– Якщо ми бачимо протягом трьох днів нові рекорди, то не можна виключати, що тенденція йде до збільшення, – зазначив Ігнат.

За його словами, російська армія застосовує не лише ударні дрони. Значну частину з тих БпЛА, що запускаються, становлять дрони-імітатори – майже половину. Такі дрони навмисно створюють складні умови для роботи української протиповітряної оборони.

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Ігнат наголосив, що російські війська використовують тактику створення хибних цілей, змушуючи українські сили витрачати цінні ресурси – ракети, боєприпаси й ППО.

Росія використовує масовані дронові атаки

Зазначимо, що впродовж останніх кількох ночей Росія здійснює інтенсивні обстріли по всій території України, використовуючи рекордну кількість безпілотників та ракет. Ударів зазнають регіони з півночі до півдня.

Так, у ніч на 24 травня по Києву було завдано комбінованого ракетно-дронового удару. Ворог випустив 14 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23 і 250 ударних безпілотників. Українська ППО змогла знищити шість ракет і 245 дронів.

У ніч на 25 травня обстріли зафіксували у 13 областях. Тоді російські війська випустили десятки крилатих і балістичних ракет, а також близько 300 дронів.

У ніч на 26 травня противник здійснив комбінований удар по території України із застосуванням 364 засобів повітряного нападу

Минулої ночі Росія здійснила нову атаку – 60 дронів запустили з п’яти різних напрямків.

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