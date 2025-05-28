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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

$5 тис. з людини: на Одещині викрили схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон

затрмали ухилянтів
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби викрили незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Молдови.

На Одещині затримали правоохоронця та його спільника

За даними слідства, в кінці 2024 року один із правоохоронців у змові з цивільною особою організував нелегальний виїзд українців за $5 000 з кожного.

Чоловіків вивозили поза межами офіційних пунктів пропуску. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від такої діяльності сягав понад $80 000.

Зараз дивляться

Схема працювала злагоджено: українські організатори доставляли ухилянтів до кордону, де їх зустрічали спільники з молдовської сторони.

Надалі надавалась допомога з легалізацією перебування в Молдові.

Правоохоронець і спільник заробляли $80 000 щомісяця, переправляючи ухилянтів до Молдови — ДБР Фото 1

Фото: ДБР

Правоохоронець і спільник заробляли $80 000 щомісяця, переправляючи ухилянтів до Молдови — ДБР Фото 2

Фото: ДБР

Крім того, правоохоронець намагався залучити до незаконної діяльності ще одного співробітника, пропонуючи йому гроші в обмін на графіки чергувань прикордонних нарядів.

Однак той відмовився та повідомив про спробу підкупу компетентним органам.

25 травня 2025 року співробітники ДБР затримали обох організаторів під час чергової спроби переправити через кордон двох військовозобов’язаних.

Нагадаємо, на початку травня Служба безпеки, ДБР і Національна поліція ліквідували ще п’ять схем ухилення від мобілізації в центральних і західних областях України.

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Джерело: ДБР
Держприкордонслужба, Мобілізація, Молдова, Одеська область
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