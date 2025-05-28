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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Атака на Світловодськ: пожежа на підприємстві та пошкоджені будинки, є травмовані

Нічна атака на Світловодськ 28 травня 2025: наслідки
Фото: ДСНС

Нічна атака на Світловодськ Кіровоградської області 28 травня обернулася низкою руйнувань.

Нічна атака на Світловодськ 28 травня: що відомо

У Світловодську вночі 28 травня ворог атакував одне з промислових підприємств.

Пожежу, що спалахнула, уже локалізували.

Зараз дивляться

Станом на зараз відомо про трьох травмованих.

Також, зауважує керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, пошкоджено 76 приватних та один дев’ятиповерховий житловий будинок.

На місці працюють усі служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Райкович

Війна в Україні, Кіровоградська область, обстріл, Російська агресія
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