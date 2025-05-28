Атака на Світловодськ: пожежа на підприємстві та пошкоджені будинки, є травмовані

Нічна атака на Світловодськ Кіровоградської області 28 травня обернулася низкою руйнувань.

Нічна атака на Світловодськ 28 травня: що відомо

У Світловодську вночі 28 травня ворог атакував одне з промислових підприємств.

Пожежу, що спалахнула, уже локалізували.

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Станом на зараз відомо про трьох травмованих.

Також, зауважує керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, пошкоджено 76 приватних та один дев’ятиповерховий житловий будинок.

На місці працюють усі служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Райкович

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