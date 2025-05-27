У передмісті Харкова вибухи: у регіоні зафіксовані ворожі дрони
Вибухи у передмісті Харкові пролунали уночі 28 травня. Інформація уточнюється.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у передмісті Харкові 28 травня: що відомо
– Звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя. Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА, – наголосив Терехов.
Він закликав жителів міста перебувати в укриттях.
О 0:12 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Харківщиною рухаються ворожі дрони курсом на Балаклію.
Нагадаємо, 22 травня у Харкові пролунав вибух о пів на другу ночі. Ворог вдарив ракетою по Холодногірському району.
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