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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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У передмісті Харкова вибухи: у регіоні зафіксовані ворожі дрони

Вибух у Харкові: що сталося сьогодні, 28 травня 2025
Фото: ДСНС

Вибухи у передмісті Харкові пролунали уночі 28 травня. Інформація уточнюється.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у передмісті Харкові 28 травня: що відомо

– Звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя. Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА, – наголосив Терехов.

Він закликав жителів міста перебувати в укриттях.

Зараз дивляться

О 0:12 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Харківщиною рухаються ворожі дрони курсом на Балаклію.

Нагадаємо, 22 травня у Харкові пролунав вибух о пів на другу ночі. Ворог вдарив ракетою по Холодногірському району.

Зазнали руйнувань вісім приватних будинків. Дві людини постраждали – отримали гостру реакцію на стрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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