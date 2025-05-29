У Підмосков’ї через атаку дронів лунали вибухи, закривали аеропорт Внуково

У ніч проти 29 травня у районі Москви та області (РФ) було чути вибухи на тлі роботи ППО через фіксацію безпілотників. Через це московський аеропорт Внуково призупиняв роботу.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін, а також російські пабліки у Telegram.

Цієї ночі про вибухи писали мешканці Одинцово (адміністративний центр Одинцовського району Московської області), а також гучно було у місті Апрелєвка (у Наро-Фоминському міському окрузі Московської області) та у місті Звенигород (теж у складі Одинцовського району).

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Атака безпілотників у РФ

У Росавіації зауважили про запровадження у московському аеропорті Внуково так званого плану Килим начебто через повітряну загрозу. Російські ЗМІ інформують, що було затримано 34 рейси – 14 на виліт, та 20 – на приліт. Наразі обмеження зняті.

Як повідомив мер Москви у Telegram близько другої ночі, силами ППО нібито було “відбито” атаку дронів, які “атакували Московський регіон”.

Крім того, він проінформував, що, за попередніми даними, “серйозних пошкоджень і постраждалих немає”, а “на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб”.

До того ж, у мережі писали про пошкодження будинку у ЖК Міракс Парк на південному заході Москви, який начебто зачепив безпілотник.

Собянін пізніше заявив, що “внаслідок відбиття атаки ворожого безпілотника серйозних пошкоджень та постраждалих у будинку на проспекті Вернадського за попередньою інформацією немає”.

До речі, вночі 29 травня у російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі Авангард, який включено до переліку стратегічних та системотворчих підприємств РФ та має статус Федерального науково-виробничого центру.

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