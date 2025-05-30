Уночі 30 травня російські війська вдалися до масованої атаки на Слобідський район Харкова.

Оновлено о 08:44. Кількість постраждалих уже зросла до трьох.

Атака на Слобідський район Харкова 30 травня: що відомо

Атака на Слобідський район Харкова тривала 20 хвилин – з 03:10 до 03:30 30 травня.

За цей час вісім ворожих безпілотників, за попередніми даними типу Герань-2, влучили в депо з ремонту та обслуговування тролейбусів.

Від ударів зайнялася будівля комунального підприємства та один із тролейбусів на території КП.

Транспортний засіб вигорів ущент. Загалом пошкоджено щонайменше 39 тролейбусів.

Втрат, говорить міський голова Ігор Терехов, могло бути значно більше, аби більшість одиниць транспорту не було завчасно розосереджено містом.

Унаслідок нічного удару постраждала техніка, яку ремонтували у депо.

Також вибуховою хвилею повибивало вікна у 33 багатоповерхівках довкола.

61-річна працівниця комунального підприємства дістала поранення.

На момент атаки постраждала перебувала на території КП.

Ще одна 61-річна жінка, а також 84-річна зазнали гострої реакції на стрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов, ДСНС України, Харківська обласна прокуратура

Фото: Ігор Терехов

