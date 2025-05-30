Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Атака на Василів Хутір під Чугуєвом: серед восьми постраждалих – дві дитини
Вісім людей постраждали під час нічної атаки на Василів Хутір під Чугуєвом Харківської області 30 травня.
Атака на Василів Хутір під Чугуєвом 30 травня: що відомо
Атака на Василів Хутір під Чугуєвом сталася вночі 30 травня.
Інформацію керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив о 03:51.
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За словами очільника ОВА, село Чугуївської громади росіяни атакували ударними дронами.
Через ворожий обстріл постраждали вісім людей.
Серед них – шестеро дорослих та дві 16-річні дитини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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