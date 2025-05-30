Атака на Василів Хутір під Чугуєвом: серед восьми постраждалих – дві дитини

Вісім людей постраждали під час нічної атаки на Василів Хутір під Чугуєвом Харківської області 30 травня.

Атака на Василів Хутір під Чугуєвом 30 травня: що відомо

Атака на Василів Хутір під Чугуєвом сталася вночі 30 травня.

Інформацію керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив о 03:51.

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За словами очільника ОВА, село Чугуївської громади росіяни атакували ударними дронами.

Через ворожий обстріл постраждали вісім людей.

Серед них – шестеро дорослих та дві 16-річні дитини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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