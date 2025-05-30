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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.

РФ завдала ракетного удару по селу Васищеве поблизу Харкова: що відомо

Ракета

Вибух на Харківщині прогримів близько 20:46 – росіяни завдали ракетного удару по селищу Васищеве.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ракетний удар по селищу Васищеве: що відомо

За словами очільника ОВА, на цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару. Медики надають всю необхідну допомогу.

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Також вибухами пошкоджено вісім приватних домоволодінь та цивільний автомобіль.

Селище Васищеве на карті

Селище міського типу Васищеве, Харківського району, розташоване за 10 км на південь від міста Харкова.

село Васищеве

Google Maps

Фото: Повітряне командування Захід

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Війна в УкраїніРакетні удари РосіїХарківХарківська область
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