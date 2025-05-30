РФ завдала ракетного удару по селу Васищеве поблизу Харкова: що відомо

Вибух на Харківщині прогримів близько 20:46 – росіяни завдали ракетного удару по селищу Васищеве.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ракетний удар по селищу Васищеве: що відомо

За словами очільника ОВА, на цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару. Медики надають всю необхідну допомогу.

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Також вибухами пошкоджено вісім приватних домоволодінь та цивільний автомобіль.

Селище Васищеве на карті

Селище міського типу Васищеве, Харківського району, розташоване за 10 км на південь від міста Харкова.

Фото: Повітряне командування Захід

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