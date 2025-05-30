У Великому Березному на Закарпатті закидали камінням прикордонників: двоє у лікарні
Двоє прикордонників дістали поранення після вчиненого на них нападу в селищі Великий Березний Закарпатської області.
Напад на прикордонників у Великому Березному: що відомо
Напад на прикордонників стався в ромському поселенні селища Великий Березний Закарпатської області близько 19:00 29 травня.
У той час прикордонний наряд разом зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії саме перевіряв осіб, які, імовірно, причетні до переправлення через українсько-словацький кордон групи громадян України призовного віку.
Під час опитування, зауважують у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, група людей почала чинити активний опір правоохоронцям.
Ініціатори конфлікту, продовжують у ДПСУ, підбурювали до протиправних дій інших громадян, зокрема жінок і неповнолітніх.
У прикордонників та службові автівки місцеві почали жбурляти каміння та цеглини.
– Задля збереження життя та здоров’я військовослужбовців правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема пристрої для відстрілу гумових куль, – зауважують у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
Далі група громадян намагалася блокувати прикордонний підрозділ.
Протиправні дії місцевих жителів тоді вже вдалося припинити завдяки роз’яснювальній роботі.
Зрештою після інциденту у Великому Березному на Закарпатті двох поранених прикордонників госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.
Також пошкоджено дві автівки ДПСУ.
Осіб, які здійснили напад на прикордонників у Великому Березному, затримано.
У їхніх діях вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
Джерело: Західне регіональне управління ДПСУ – Західний кордон, Поліція Закарпатської області
Фото: Західне регіональне управління ДПСУ – Західний кордон