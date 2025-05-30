Двоє прикордонників дістали поранення після вчиненого на них нападу в селищі Великий Березний Закарпатської області.

Напад на прикордонників у Великому Березному: що відомо

Напад на прикордонників стався в ромському поселенні селища Великий Березний Закарпатської області близько 19:00 29 травня.

У той час прикордонний наряд разом зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії саме перевіряв осіб, які, імовірно, причетні до переправлення через українсько-словацький кордон групи громадян України призовного віку.

Зараз дивляться

Під час опитування, зауважують у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, група людей почала чинити активний опір правоохоронцям.

Ініціатори конфлікту, продовжують у ДПСУ, підбурювали до протиправних дій інших громадян, зокрема жінок і неповнолітніх.

У прикордонників та службові автівки місцеві почали жбурляти каміння та цеглини.

– Задля збереження життя та здоров’я військовослужбовців правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема пристрої для відстрілу гумових куль, – зауважують у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Далі група громадян намагалася блокувати прикордонний підрозділ.

Протиправні дії місцевих жителів тоді вже вдалося припинити завдяки роз’яснювальній роботі.

Зрештою після інциденту у Великому Березному на Закарпатті двох поранених прикордонників госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Також пошкоджено дві автівки ДПСУ.

Осіб, які здійснили напад на прикордонників у Великому Березному, затримано.

У їхніх діях вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Джерело: Західне регіональне управління ДПСУ – Західний кордон, Поліція Закарпатської області

Фото: Західне регіональне управління ДПСУ – Західний кордон

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.