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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи в Запоріжжі: після атаки РФ загорівся об’єкт інфраструктури

Атака на Запоріжжя 30 травня 2025
Фото: ДСНС

Вибухи в Запоріжжі 30 травня завершилися пожежею на одному з об’єктів інфраструктури обласного центру.

Оновлено о 08:28.

Вибухи в Запоріжжі 30 травня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі та області почали лунати майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги о 06:45 30 травня.

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Керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров відразу попередив, що оборонці неба відбивають повітряну атаку.

О пів на дев’яту ранку очільник ОВА уточнив, що атака росіян спричинила пожежу на одному з об’єктів інфраструктури.

Екстрені служби виїхали на місце.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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