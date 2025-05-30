Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибухи в Запоріжжі: після атаки РФ загорівся об’єкт інфраструктури
Вибухи в Запоріжжі 30 травня завершилися пожежею на одному з об’єктів інфраструктури обласного центру.
Оновлено о 08:28.
Вибухи в Запоріжжі 30 травня: що відомо
Вибухи в Запоріжжі та області почали лунати майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги о 06:45 30 травня.
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Керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров відразу попередив, що оборонці неба відбивають повітряну атаку.
О пів на дев’яту ранку очільник ОВА уточнив, що атака росіян спричинила пожежу на одному з об’єктів інфраструктури.
Екстрені служби виїхали на місце.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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