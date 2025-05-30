Вибухи в Запорізькій області: у регіоні відбивають повітряну атаку

Близько сьомої ранку 30 травня почали лунати вибухи в Запорізькій області.

Вибухи в Запорізькій області 30 травня: що відомо

Вибухи в Запорізькій області 30 травня почали лунати майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

О 06:46 у регіоні спрацювали сирени, і вже за хвилину керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров попередив, що оборонці неба відбивають повітряну атаку.

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Більше подробиць очільник ОВА поки не повідомляв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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