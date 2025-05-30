Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи в Запорізькій області: у регіоні відбивають повітряну атаку

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Близько сьомої ранку 30 травня почали лунати вибухи в Запорізькій області.

Вибухи в Запорізькій області 30 травня: що відомо

Вибухи в Запорізькій області 30 травня почали лунати майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

О 06:46 у регіоні спрацювали сирени, і вже за хвилину керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров попередив, що оборонці неба відбивають повітряну атаку.

Зараз дивляться

Більше подробиць очільник ОВА поки не повідомляв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухЗапорізька областьРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь