Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.
Вибухи в Запорізькій області: у регіоні відбивають повітряну атаку
Близько сьомої ранку 30 травня почали лунати вибухи в Запорізькій області.
Вибухи в Запорізькій області 30 травня: що відомо
Вибухи в Запорізькій області 30 травня почали лунати майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.
О 06:46 у регіоні спрацювали сирени, і вже за хвилину керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров попередив, що оборонці неба відбивають повітряну атаку.
Зараз дивляться
Більше подробиць очільник ОВА поки не повідомляв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.