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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Атака на Харків: у місті – вісім прильотів, постраждала людина

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Вісім прильотів зафіксовано під час нічної атаки на Харків 31 травня.

Нічна атака на Харків 31 травня: що відомо

Нічна атака на Харків почалася о третій ночі 31 травня.

Під ударами дронів були два райони міста. Два прильоти прийшлися по Шевченківському району та шість – по Київському.

Зараз дивляться

На місцях влучань спалахнули пожежі.

Відомо, що в Київському районі ворог поцілив у дах будівлі на території виробничого підприємства.

У кількох будинках вибило шибки.

Одна людина постраждала.

У Шевченківському районі під ударом була СТО. Там пошкоджено приміщення та кілька автівок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов 

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