Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Атака на Харків: у місті – вісім прильотів, постраждала людина
Вісім прильотів зафіксовано під час нічної атаки на Харків 31 травня.
Нічна атака на Харків 31 травня: що відомо
Нічна атака на Харків почалася о третій ночі 31 травня.
Під ударами дронів були два райони міста. Два прильоти прийшлися по Шевченківському району та шість – по Київському.
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На місцях влучань спалахнули пожежі.
Відомо, що в Київському районі ворог поцілив у дах будівлі на території виробничого підприємства.
У кількох будинках вибило шибки.
Одна людина постраждала.
У Шевченківському районі під ударом була СТО. Там пошкоджено приміщення та кілька автівок.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов
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