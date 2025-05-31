Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Удар КАБом по селу на Запоріжжі: одна дитина загинула, ще одна поранена
Одна дитина загинула, ще одна дістала поранення під час нічної атаки на Пологівський район Запорізької області.
Атака на Пологівський район Запорізької області: що відомо
Для атаки на Пологівський район Запорізької області російські війська застосували керовані авіабомби (КАБи).
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