Удар КАБом по селу на Запоріжжі: одна дитина загинула, ще одна поранена

Одна дитина загинула, ще одна дістала поранення під час нічної атаки на Пологівський район Запорізької області.

Атака на Пологівський район Запорізької області: що відомо

Для атаки на Пологівський район Запорізької області російські війська застосували керовані авіабомби (КАБи).

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