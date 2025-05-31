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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

Удар КАБом по селу на Запоріжжі: одна дитина загинула, ще одна поранена

Атака на Пологівський район Запорізької області

Одна дитина загинула, ще одна дістала поранення під час нічної атаки на Пологівський район Запорізької області.

Атака на Пологівський район Запорізької області: що відомо

Для атаки на Пологівський район Запорізької області російські війська застосували керовані авіабомби (КАБи).

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