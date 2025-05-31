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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

РФ обстріляла ракетами громаду на Сумщині: є постраждалий

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Уночі проти 31 травня армія РФ вгатила ракетами по території Недригайлівської громади Сумської області.

Обстріл Недригайлівської громади Сумської області 31 травня

Обстріл Недригайлівської громади Сумської області завершився пошкодженнями в житловому секторі.

Крім того, ворожі ракети зруйнували складські приміщення.

Зараз дивляться

Інші наслідки атаки оперативні служби ще встановлюють.

Щонайменше одна людина постраждала.

Медики надали допомогу людині на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сумська ОВА

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