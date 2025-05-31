Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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РФ обстріляла ракетами громаду на Сумщині: є постраждалий
Уночі проти 31 травня армія РФ вгатила ракетами по території Недригайлівської громади Сумської області.
Обстріл Недригайлівської громади Сумської області 31 травня
Обстріл Недригайлівської громади Сумської області завершився пошкодженнями в житловому секторі.
Крім того, ворожі ракети зруйнували складські приміщення.
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Інші наслідки атаки оперативні служби ще встановлюють.
Щонайменше одна людина постраждала.
Медики надали допомогу людині на місці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Сумська ОВА
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