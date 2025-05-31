РФ обстріляла Куп’янськ та Вовчанські Хутори: є поранені та загибла

Сьогодні, 31 травня, російські війська обстріляли два населені пункти на Харківщині. На жаль, загинула людина, є поранені.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на село Вовчанські Хутори 31 травня: що відомо

Так, окупанти вдарили FPV-дроном по цивільних у селі Вовчанські Хутори. Люди у момент удару були на городі. Поранення різного ступеня тяжкості дістали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики госпіталізували постраждалих.

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Атака на Куп’янськ: що відомо

За словами Олега Синєгубова, у місті Куп’янськ внаслідок російського удару загинула 63-річна жінка. 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

На місці ворожого удару працюють поліціянти Куп’янського районного відділу поліції – вони надають допомогу та документують наслідки обстрілів. Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Вовчанські Хутори та Куп’янськ на карті

Село Вовчанські Хутори, Чугуївського району, розташоване на самому півночі Харківської області. Неподалік тривають активні бойові дії.

Місто Куп’янськ розташоване на схід від Харкова. За даними місцевої адміністрації, Куп’янськ майже знищений.

25 травня росіяни скинули на Куп’янськ фугасну авіабомбу ФАБ-500: двоє людей загинули і троє постраждали.

24 травня начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що місто Куп’янськ знищено ворожими ударами на 90%. Ситуація в громаді критична. Росіяни атакують Куп’янськ і громаду КАБами, артилерією, РСЗВ та FPV-дронами на оптоволокні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська облпрокуратура

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