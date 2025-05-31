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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Сутички у Парижі: фанати ПСЖ почали святкувати перемогу ще до фінального свистка

Сутички у Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів
Фото: Факти ICTV

У Парижі спалахнули сутички з фанатами ПСЖ, які почали святкувати перемогу команди ще до фінального свистка матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Сутички в Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів

Як повідомляють французькі ЗМІ, коли Парі Сен-Жермен упевнено вів у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера, у Парижі почалися сутички з поліцією.

Вболівальники масово вийшли на вулиці, попри те, що тоді матч ще не був завершений.

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Стверджується, що у столиці Франції заздалегідь готувалися до такого сценарію. Повідомляється, що вітрини магазинів і кафе у Парижі були забиті.

Однак у деяких районах фанати вступили в сутички з правоохоронцями, зазначили французькі видання, а вони у відповідь застосували сльозогінний газ. Врешті центр Парижа перекрили правоохоронці.

Німецька газета Bild повідомила, що вболівальники Інтера також кидали каміння на станцію метро Fröttmaning, яка є найближчою до стадіону Альянц-Арена у Мюнхені, де відбувався фінал Ліги чемпіонів.

На іншому відео, опублікованому в соціальних мережах, зафіксували сутичку між уболівальниками обох команд у потязі, де вболівальники у футболках ПСЖ та Інтера відповідно завдавали ударів один одному.

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Джерело: The Telegraph

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