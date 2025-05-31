У Житомирі чоловік кинув гранату в людей біля супермаркету: шестеро травмовані

Пізно ввечері 30 травня у Житомирі пролунав вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру. У результаті інциденту травмовано шестеро людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Вибух гранати у Житомирі 30 травня: що відомо

Після повідомлення про вибух у Житомирі на місце події виїхало керівництво Головного управління Нацполіції області, слідчо-оперативні групи, Житомирського райуправління поліції №1, оперативники карного розшуку, криміналісти, вибухотехніки, працівники Управління стратегічних розслідувань області та співробітники СБУ.

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Так, поліціянтам вдалося встановити, що невідомий чоловік кинув гранату у групу людей та втік. Внаслідок вибуху шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років зазнали поранень, їх госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (Замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Триває розшук осіб, причетних до злочину.

Уночі 5 травня в Оболонському районі Києва стався вибух гранати у квартирі. Поранення дістав 41-річний чоловік – власник квартири.

Наприкінці листопада 2024 року у Броварах Київської області стався вибух гранати у квартирі, внаслідок чого постраждала 52-річна жінка. З травмами обох рук її госпіталізували до лікарні.

Джерело : Нацполіція

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