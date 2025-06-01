Вночі лунали вибухи у Києві: працювала ППО

Вибухи у Києві пролунали вночі 1 червня – у столиці працювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 1 червня: що відомо

– У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – повідомив Кличко.

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Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних дронів для столиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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