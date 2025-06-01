Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вночі лунали вибухи у Києві: працювала ППО
Вибухи у Києві пролунали вночі 1 червня – у столиці працювала наша протиповітряна оборона.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 1 червня: що відомо
– У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – повідомив Кличко.
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Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних дронів для столиці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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