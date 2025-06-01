Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Масова бійка з ТЦК в Кам’янці: Сирський ініціював службове розслідування
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.

Вночі лунали вибухи у Києві: працювала ППО

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві пролунали вночі 1 червня – у столиці працювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 1 червня: що відомо

– У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – повідомив Кличко.

Зараз дивляться

Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних дронів для столиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніКиївРакетні удари РосіїШахеди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь