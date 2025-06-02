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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Окупанти обстріляли пожежну частину на Запоріжжі: поранено чотирьох рятувальників

ДСНС Запоріжжя атака
Фото: ДСНС

2 червня російські війська знову завдали удару по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запоріжжя.

Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Фото: ДСНС

Рятували інших — постраждали самі

Незважаючи на те, що працівники ДСНС перебували в укритті, четверо  рятувальників дістали поранень. Ще восьмеро проходять медичне обстеження.

Усі пацієнтам надали першу медичну та психологічну допомогу.

Однак під час евакуації поранених до стабілізаційного пункту, російські війська знову відкрили вогонь по машинах, які перевозили постраждалих та особовий склад.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, на 16:00 у лікарні перебувають 12 рятувальників: один з них у вкрай важкому стані, іншим діагностовані травми середньої тяжкості.

Попри складні умови, служба надзвичайних ситуацій продовжує працювати та рятувати життя українців.

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Джерело: ДСНС

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