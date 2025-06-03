Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Коли відкривається продаж квитків на потяг: інформація для пасажирів
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Пенсії з 1 червня: які зміни очікують на українців та хто отримає надбавки
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Сортувальний термінал Нової пошти під Харковом частково зруйновано ударом БпЛА

Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС

Під час нічної атаки 3 червня зруйнована частина сортувального терміналу Нової пошти під Харковом, проте, на щастя, ніхто не постраждав.

Це підтведили в адміністрації поштового оператора.

Атака на термінал Нової пошти на Харківщині: що відомо про наслідки

Станом на ранок 3 червня пожежу у зруйнованій частині сортувального терміналу ліквідовано, співробітники Нової пошти не постраждали.

Зараз дивляться

– Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації, – мовиться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що вночі РФ завдала удару з викорпистанням БпЛА по території поштового терміналу Нової пошти у передмісті Харкова, внаслідок чого сталася масштабна пожежа – горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3 тис. кв. м.

Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано

Крім того, вночі 3 червня російські дрони атакували цивільне підприємство у місті Балаклія Харківської області. Тут загинув 31-річний працівник, ще один дістав поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
РФ запустила 112 дронів під час нічної атаки на Україну: скільки збила ППО
ППО

Джерело: ДСНС

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніНова поштаобстрілПожежаРосійська агресіяХарківХарківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь