Сортувальний термінал Нової пошти під Харковом частково зруйновано ударом БпЛА

Під час нічної атаки 3 червня зруйнована частина сортувального терміналу Нової пошти під Харковом, проте, на щастя, ніхто не постраждав.

Це підтведили в адміністрації поштового оператора.

Атака на термінал Нової пошти на Харківщині: що відомо про наслідки

Станом на ранок 3 червня пожежу у зруйнованій частині сортувального терміналу ліквідовано, співробітники Нової пошти не постраждали.

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– Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації, – мовиться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що вночі РФ завдала удару з викорпистанням БпЛА по території поштового терміналу Нової пошти у передмісті Харкова, внаслідок чого сталася масштабна пожежа – горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3 тис. кв. м.

Крім того, вночі 3 червня російські дрони атакували цивільне підприємство у місті Балаклія Харківської області. Тут загинув 31-річний працівник, ще один дістав поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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