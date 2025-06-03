Вибухи в Павлограді: Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики
У вівторок, 3 червня, було чутно вибух у Павлограді на Дніпропетровщині. Це сталося під час повітряної тривоги.
Вибухи в Павлограді: що відомо
Перед тим, як пролунали вибухи у Павлограді сьогодні, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики ворожою армією.
Згодом інформацію про вибухи підтвердив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
– Павлоград. Гучно. Всі деталі уточнюємо. Наразі – інформаційна тиша, – написав він у Telegram.
Додамо, що 3 червня під ворожу атаку потравив і Миколаїв. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни запустили у бік міста аеробалістичну ракету Кинджал. На щастя, обійшлося без жертв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.