Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Пенсії з 1 червня: які зміни очікують на українців та хто отримає надбавки
Ексклюзив
Павутина, що змінила гру: як удар по стратегічній авіації РФ впливає на війну та ядерний баланс
Терміново
Терміново
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Вибухи в Павлограді: Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики

балістична ракета
Фото: Getty Images

У вівторок, 3 червня, було чутно вибух у Павлограді на Дніпропетровщині. Це сталося під час повітряної тривоги.

Вибухи в Павлограді: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи у Павлограді сьогодні, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики ворожою армією.

Згодом інформацію про вибухи підтвердив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зараз дивляться

– Павлоград. Гучно. Всі деталі уточнюємо. Наразі – інформаційна тиша, – написав він у Telegram.

Додамо, що 3 червня під ворожу атаку потравив і Миколаїв. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни запустили у бік міста аеробалістичну ракету Кинджал. На щастя, обійшлося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Сумах: РФ вдарила з РСЗВ по центру міста, є загиблі та близько 20 поранених

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухДніпропетровська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь