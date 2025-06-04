У Нікополі ворожий дрон вдарив по продуктовому магазину: є постраждалі

4 червня армія РФ двічі атакувала Нікополь. Внаслідок обстрілів постраждало п’ятеро людей. Про це повідомили представники ДСНС та Дніпропетровської ОВА. Нікополь: наслідки атаки Через ворожий FPV-дрон, який вдень влучив у продуктовий магазин Нікополя, постраждали четверо людей. Двоє госпіталізовані у тяжкому стані: 40-річна жінка і такого ж віку чоловік. Зараз дивляться Ще двоє 34-річних хлопців перебувають на амбулаторному лікуванні. За інформацією Сергія Лисака, один житель Нікополя, поранений зранку під час атаки БпЛА, відновлюватися вдома.

Рятувальники закликають жителів прифронтових регіонів бути максимально уважними та обережними: не чіпати уламки, особливо якщо вони можуть бути вибухонебезпечними, у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти службу надзвичайних ситуацій та поліцію.

Джерело : ДСНС

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