Укр Рус
Укр Рус
Популярні Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

У Нікополі ворожий дрон вдарив по продуктовому магазину: є постраждалі

Нікополь дрон атака поранені
Фото: ДСНС

4 червня армія РФ двічі атакувала Нікополь. Внаслідок обстрілів постраждало п’ятеро людей. Про це повідомили представники ДСНС та Дніпропетровської ОВА.

Нікополь: наслідки атаки

Через ворожий FPV-дрон, який вдень влучив у продуктовий магазин Нікополя, постраждали четверо людей.

Двоє госпіталізовані у тяжкому стані: 40-річна жінка і такого ж віку чоловік.

Зараз дивляться

Ще двоє 34-річних хлопців перебувають на амбулаторному лікуванні.

За інформацією Сергія Лисака, один житель Нікополя, поранений зранку під час атаки БпЛА, відновлюватися вдома.

Рятувальники закликають жителів прифронтових регіонів бути максимально уважними та обережними: не чіпати уламки, особливо якщо вони можуть бути вибухонебезпечними, у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти службу надзвичайних ситуацій та поліцію.

Читайте також
Окупанти обстріляли пожежну частину на Запоріжжі: поранено рятувальників
ДСНС Запоріжжя атака

Джерело: ДСНС

Пов'язані теми:

атака дронамиВибухівкаДніпропетровська областьНікополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь