Будівлю Херсонської ОДА знищено другим за день ударом РФ
Російські військові вдруге за день завдали удару по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації у четвер, 5 червня.
Удар по будівлі Херсонської ОДА 5 червня
Як повідомив керівника Херсонської ОВА Олександр Прокудін, будівлю знищено.
Внаслідок російського удару по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації утворилася вирва до першого поверху, повідомляють очевидці з місця події.
Фото: Володимир Зеленський
Станом на ранок 5 червня, ОВА повідомляла щонайменше про чотири удари російськими КАБами по центру Херсону.
Через удари знищена будівля Херсонської ОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього.
Водночас зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади.
Тоді кількість постраждалих через російський авіаудар по Херсону зросла до трьох. Серед них – три чоловіки віком 44, 68 та 77 років. Вони перебувають під наглядом медичних працівників.
Крім цього, завдяки рятувальникам вдалося визволити з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей.
Фото: Херсонська ОВА