Будівлю Херсонської ОДА знищено другим за день ударом РФ

Російські військові вдруге за день завдали удару по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації у четвер, 5 червня.

Удар по будівлі Херсонської ОДА 5 червня

Як повідомив керівника Херсонської ОВА Олександр Прокудін, будівлю знищено.

Внаслідок російського удару по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації утворилася вирва до першого поверху, повідомляють очевидці з місця події.

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Фото: Володимир Зеленський

Станом на ранок 5 червня, ОВА повідомляла щонайменше про чотири удари російськими КАБами по центру Херсону.

Через удари знищена будівля Херсонської ОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього.

Водночас зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади.

Тоді кількість постраждалих через російський авіаудар по Херсону зросла до трьох. Серед них – три чоловіки віком 44, 68 та 77 років. Вони перебувають під наглядом медичних працівників.

Крім цього, завдяки рятувальникам вдалося визволити з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей.

Фото: Херсонська ОВА

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