Нічна атака на Тернопіль: є влучання у промобʼєкти, частина міста без світла

Вночі 6 червня внаслідок масованої атаки з боку РФ у Тернополі лунали вибухи – зафіксовано численні влучання, частина міста без електроенергії.

Наслідки нічної атаки на Тернопіль 6 червня

Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, під час атаки пошкоджено промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури, на місці прцюють відповідні служби. Наразі через нічну атаку частина міста без електроенергії, також можуть бути перебої з водопостачанням, зокрема на верхніх поверхах будинків.

За його словами, вже ведуться відновлювальні роботи.

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Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода назвав цю повітряну атаку на регіон наймасовішою.

– Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків. Про хід виконання робіт будемо інформувати, – додав він.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про крилаті ракети у бік Тернопілької області близько 04:00 ранку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: В’ячеслав Негода

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