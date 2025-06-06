Вибухи у Луцьку 6 червня: є постраждалі, ворог атакує крилатими ракетами та Шахедами

Вибухи у Луцьку сьогодні, 6 червня, пролунали близько четвертої ранку. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА та крилатих ракет курсом на Луцьк.

Вибухи у Луцьку сьогодні – що відомо

Звуки вибухів у Луцьку – робота сил протиповітряної оборони, повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

– Вибухи в Луцьку! Працює ППО. Ще шахеди поблизу Луцька. Будьте в безпечному місці! Станом на цю хвилину маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі. Є постраждалі. Інформація щодо кількості уточнюється. Наразі інформації по загиблих немає, – зазначив він у своєму Телеграм-каналі.

Перші вибухи пролунали у місті незадовго після опівночі.

Зараз дивляться

Востаннє ворог атакував Луцьк Шахедами 15 травня. Тоді, на щастя, минулося без руйнувань та постраждалих.

Сьогодні 1198-ма доба повномасштабної війни в Україні.

Що відбувається на фронті, можна подивитися на інтерактивній карті бойових дій в Україні. У яких областях повітряна тривога зараз і що летить – дивіться на карті повітряних тривог в Україні.

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